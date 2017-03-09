Кремль признает решение суда ООН по иску Украины

 

Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Дмитрий Песков заверил, что Россия будет действовать в тех рамках, которые предусмотрены для подобных судебных процессов.

Россия является участником разбирательства в Международном суде ООН иска Киева к Москве и будет признавать его решение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Российская сторона является участником этого разбирательства. Если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства», – сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, признает ли Россия решение Международного суда ООН по иску Украины против России.

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Песков также добавил, что «идет судебный процесс, и здесь нужно действовать в тех рамках, которые предусмотрены для подобных процессов».

Как сообщал Корреспондент.net, 16 января 2016 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Украинская сторона намерена привлечь РФ к ответственности за совершение «актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины».

Киев считает, что Москва нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в суде проходят 6-9 марта 2017 года.

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