Ангелу Меркель допросили по делу Volkswagen

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлера Германии Ангелу Меркель 8 марта допросили в качестве свидетеля по делу о манипуляциях компании Volkswagen с показателями выбросов.

Еще по этой теме

Во время допроса Ангела Меркель заявила, что впервые узнала о махинациях компании из средств массовой информации. После этого Меркель общалась с министром транспорта Александром Добриндтом о начале расследования скандала министерством.

«Я призвала его сделать все возможное, чтобы пролить свет на вещи, если они еще не известны», – отметила канцлер.

Реклама

Напомним, что на автомобилях концерна установили программное обеспечение, которое позволяло манипулировать данными об автомобильных выбросах. Расследование Бундестага должно установить, насколько немецкое правительство было осведомлено относительно этих нарушений и какие меры принимало, чтобы их не допустить.

Еще по этой теме
Арестованному топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

Арестованному топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

Экс-глава Volkswagen заявил, что до последнего не знал о жульничестве своих подчиненных

Экс-глава Volkswagen заявил, что до последнего не знал о жульничестве своих подчиненных

Суд одобрил мировое соглашение Volkswagen с США

Суд одобрил мировое соглашение Volkswagen с США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25700 EUR

reklama.vesti.lv

Что подпись может рассказать о вашем характере Wo&Men

Что подпись может рассказать о вашем характере

Медики определили самый опасный пищевой продукт Wo&Men

Медики определили самый опасный пищевой продукт

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала Showbiz

Скандал на «Минуте славы»: уволен сотрудник Первого канала

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну Hi-Tech

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт! Wo&Men

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт!

Авторынок

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 