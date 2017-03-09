Ангелу Меркель допросили по делу Volkswagen

Канцлера Германии Ангелу Меркель 8 марта допросили в качестве свидетеля по делу о манипуляциях компании Volkswagen с показателями выбросов.

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Во время допроса Ангела Меркель заявила, что впервые узнала о махинациях компании из средств массовой информации. После этого Меркель общалась с министром транспорта Александром Добриндтом о начале расследования скандала министерством.

«Я призвала его сделать все возможное, чтобы пролить свет на вещи, если они еще не известны», – отметила канцлер.

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Напомним, что на автомобилях концерна установили программное обеспечение, которое позволяло манипулировать данными об автомобильных выбросах. Расследование Бундестага должно установить, насколько немецкое правительство было осведомлено относительно этих нарушений и какие меры принимало, чтобы их не допустить.

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