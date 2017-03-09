Лукашенко отложил сборы с «тунеядцев» после протестов

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: NIKOLAI PETROV / POOL / BELTA POOL

Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил введение сбора с неработающего населения на год, передает Белта.

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Президентский декрет, вводящий дополнительные сборы, отменяться не будет, подчеркнул сам Лукашенко. Указ подразумевает, что постоянно проживающие на территории страны граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, которые не платят налоги, должны ежегодно оплачивать сбор, который составит примерно 250 долларов.

Он уточнил, что его нужно «подкорректироать». Лукашенко подчеркнул, что декрет является «идеологическим, моральным».

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«Никаких там больших денег государство не получит... Нужно заставить работать тех, кто должен и кто может»,

- сказал белорусский лидер.

Напомним, в середине февраля в Минске прошел «Марш рассерженных белорусов», во время которой участники потребовали отменить введение сборов. Они пообещали, что если декрет не будет отменен в течение месяца, то 25 марта марш повторится.

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