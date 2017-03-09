Лукашенко отложил сборы с «тунеядцев» после протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко отложил введение сбора с неработающего населения на год, передает Белта.

Президентский декрет, вводящий дополнительные сборы, отменяться не будет, подчеркнул сам Лукашенко. Указ подразумевает, что постоянно проживающие на территории страны граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, которые не платят налоги, должны ежегодно оплачивать сбор, который составит примерно 250 долларов.

Он уточнил, что его нужно «подкорректироать». Лукашенко подчеркнул, что декрет является «идеологическим, моральным».

Реклама

«Никаких там больших денег государство не получит... Нужно заставить работать тех, кто должен и кто может»,

- сказал белорусский лидер.

Напомним, в середине февраля в Минске прошел «Марш рассерженных белорусов», во время которой участники потребовали отменить введение сборов. Они пообещали, что если декрет не будет отменен в течение месяца, то 25 марта марш повторится.

Еще по этой теме