В связи с забастовками Finnair отменила более сотни рейсов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Финская авиакомпания Finnair отменила более 100 рейсов, намеченных на 10 марта, в связи с забастовкой профсоюза работников авиации IAU. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Yle.

Сообщается, что в основном будут отменены или задержаны внутригосударственные рейсы, большая часть европейских рейсов и один дальний рейс.

Протестное мероприятие состоится 10 марта с 15 до 19 часов. «Забастовка скажется на планах тысяч наших клиентов.

Мы приносим им извинения за причиненные беспокойство и неудобства сделаем все возможное, чтобы выйти из этой непростой ситуации»,

— уточнил руководитель Finnair Яакко Шильдт.

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Ранее стало известно, что профсоюзу работников авиации IAU и организации работодателей Palta после переговоров с участием госпримирителя не удалось преодолеть разногласий относительно условий и оплаты труда работников компании Aipro Oy. Это и стало причиной протестных акций.

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