Президентом Евросовета переизбран Дональд Туск

Дональд Туск
 

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Scanpix

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск переизбран в должности на второй срок. Туск получил необходимое большинство голосов в четверг на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 9 марта.

«Лидеры ЕС повторно назначили Дональда Туска председателем Европейского совета, преодолев сопротивление Польши», – сообщает Reuters.

Представители от Польши в Совете Европы голосовали против кандидатуры Туска.

Реклама

Председатель Евросовета избирается квалифицированным большинство членов органа на два с половиной года с возможностью быть переизбранным еще на один срок.

Напомним, Туск вступил в свою должность в конце 2014 года, и его первый мандат истекает 31 мая 2017 года. Повторному выдвижению кандидатуры Туска пытались препятствовать нынешние польские власти, обвинившие его в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Jelgava, 20000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR

reklama.vesti.lv

Падение огненного шара на Японию попало на видео Hi-Tech

Падение огненного шара на Японию попало на видео

Киркоров рассказал о страшной болезни Юдашкина Showbiz

Киркоров рассказал о страшной болезни Юдашкина

Ученые призвали перестать чистить овощи Wo&Men

Ученые призвали перестать чистить овощи

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт! Wo&Men

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт!

Что подпись может рассказать о вашем характере Wo&Men

Что подпись может рассказать о вашем характере

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 