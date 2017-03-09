Президентом Евросовета переизбран Дональд Туск

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск переизбран в должности на второй срок. Туск получил необходимое большинство голосов в четверг на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 9 марта.

«Лидеры ЕС повторно назначили Дональда Туска председателем Европейского совета, преодолев сопротивление Польши», – сообщает Reuters.

Представители от Польши в Совете Европы голосовали против кандидатуры Туска.

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Председатель Евросовета избирается квалифицированным большинство членов органа на два с половиной года с возможностью быть переизбранным еще на один срок.

Напомним, Туск вступил в свою должность в конце 2014 года, и его первый мандат истекает 31 мая 2017 года. Повторному выдвижению кандидатуры Туска пытались препятствовать нынешние польские власти, обвинившие его в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.