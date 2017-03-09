Глава Европола рассказал о мафии завтрашнего дня

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Европе действует 5 тыс. организованных банд. Они сумели существенно модернизировать свою деятельность — активно используют Даркнет, а торговцы наркотиками присматриваются к дронам, рассказал глава Европола Рон Уэйнрайт, его цитирует DW.

По его словам, группировки работают по методу мультинациональных корпораций, используя международные контакты и самые современные технологии.

Не исключено, что банды в самое ближайшее время начнут использовать беспилотники для перевозки наркотиков.

«Мы должны быть к этому готовы», — добавил Уэйнрайт.

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Он также отметил, что наркотики по-прежнему остаются главным полем деятельности банд: более трети всех преступников вовлечены в производство, продажу и распространение наркотиков, а прибыль от этого преступного бизнеса достигает 24 млрд евро в год.

Также беспокойство у Европола вызывает киберпреступность. «Преступления становятся частью сферы услуг», — подчеркнул глава Европола.

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