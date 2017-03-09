Суд ООН начал обсуждать дело «Украина против РФ»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Международный суд ООН в Гааге завершил публичные слушания по иску Украины к РФ и переходит к рассмотрению дела – запроса о введении временных мер. Об этом сообщается на сайте суда вечером в четверг, 9 марта.

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«Публичные слушания по запросу о введении временных мер, поданном Украиной по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ) сегодня завершились. Суд теперь начнет свое рассмотрение… Решение суда по запросу о введении ввода временных мер будет озвучено на публичном заседании, дата которого будет анонсирована позже», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что слушания длились четыре дня.

«Два раунда устных замечаний к запросу длились с понедельника, 6 марта, по четверг, 9 марта, во Дворце Мира в Гааге, по месту нахождения суда. В ходе слушаний украинскую делегацию возглавляла Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины, которая выступила в качестве представителя», – говорится в сообщении.

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Отметим, президент Украины Петр Порошенко ожидает от Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против РФ оперативных решений, которые остановят поставки оружия на Донбасс и прекратят притеснения этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

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