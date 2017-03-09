СМИ: Польша может заблокировать итоговое заявление саммита ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Польша может отказаться подписывать итоговое заявление саммита Евросоюза после переизбрание председателя Евросовета Дональда Туска на второй срок. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Польша может заблокировать заявление саммита ЕС после переизбрания Туска — источники», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский также заявил, что Польша рассматривала возможность отказа подписания итогового заявления саммита.

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«Мы анализировали возможность отказа от подписания заключений саммита. Но от представителей больших государств-членов услышали, что выбор председателя Европейского совета не подлежит такому утверждению», — отмечал Ващиковский.

Ранее лидеры ЕС повторно назначили Туска председателем Европейского совета, преодолев сопротивление Польши, власти которой неоднократно критиковали Туска, и вместо него на пост председателя Европейского совета официально выдвинули кандидатуру польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

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