СМИ: Польша может заблокировать итоговое заявление саммита ЕС

Польша может отказаться подписывать итоговое заявление саммита Евросоюза после переизбрание председателя Евросовета Дональда Туска на второй срок. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Польша может заблокировать заявление саммита ЕС после переизбрания Туска — источники», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский также заявил, что Польша рассматривала возможность отказа подписания итогового заявления саммита.
«Мы анализировали возможность отказа от подписания заключений саммита. Но от представителей больших государств-членов услышали, что выбор председателя Европейского совета не подлежит такому утверждению», — отмечал Ващиковский.
Ранее лидеры ЕС повторно назначили Туска председателем Европейского совета, преодолев сопротивление Польши, власти которой неоднократно критиковали Туска, и вместо него на пост председателя Европейского совета официально выдвинули кандидатуру польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.Еще по этой теме