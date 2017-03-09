В Италии мост рухнул на машину с людьми

На трассу A14 между городами Лорето и Анкона на востоке Италии упал автодорожный мост.

Сообщается, что под завалами погибла супружеская пара, чей автомобиль в момент происшествия находился под мостом. Также стало известно о ранении двух рабочих.

Мост и трасса оказались перекрыты в обе стороны движения. Последствия обрушения сняли на видео.

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