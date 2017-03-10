Лукашенко поручил чиновникам трудоустроить родственников до 1 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от государственных служащих до 1 апреля трудоустроить неработающих родственников, супругов и любовников. Об этом он заявил в четверг, 9 марта, на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает БЕЛТА.

«Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», — отметил глава государства.

По словам Лукашенко, если жена или любовница больна, то их будут лечить. При этом он отметил, что оплата так называемого налога за тунеядство — не выход из ситуации. «Вы можете сказать: да они заплатят 200 долларов, или 400 белорусских рублей в год. Нет, желательно, чтобы они были на работе», — добавил президент.

Реклама

Ранее 9 марта Лукашенко поручил трудоустроить всех безработных в стране до мая.

президент Белоруссии также распорядился в течение года не взимать с граждан страны так называемый налог за тунеядство. Кроме того, он заявил, что в декрет «О предупреждении социального иждивенчества» будут внесены корректировки, однако полностью отменен он не будет.

В феврале в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против декрета.

Ранее в том же месяце стало известно, что сбор оплатили около 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, которым были направлены извещения. Собрано было около 14 миллионов белорусских рублей (около 431 миллиона российских рублей).

Декрет был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.

Еще по этой теме