Число погибших от пожара в приюте в Гватемале выросло до 29

 

Фото: AP/Scanpix

Число погибших в результате пожара в приюте для детей города Сан-Хосе-Пинула в Гватемале в четверг, 9 марта, возросло до 29 человек после того, как утром в больницах скончались семеро пострадавших, пишет La Prensa Libre Costa Rica.

Накануне сообщалось о 21 жертве. Как заявили в пресс-службе больниц Сан-Хуан-де-Диос и Рузвельт, семеро детей умерли от тяжелых ожогов. Еще 19 человек погибли в огне - 17 от ожогов, причины смерти двух других продолжают устанавливаться. В медицинских центрах находятся еще более 20 пострадавших от 14 до 17 лет.

Власти Гватемалы объявили накануне трехдневный траур в связи с гибелью детей при пожаре в приюте для несовершеннолетних жертв насилия.

Соответствующий указ подписал президент страны Джимми Моралес. Сегодня соболезнования ему выразил президент РФ Владимир Путин.

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Фото: Родственники скорбят у детского приюта в Гватемале0

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в приюте для несовершеннолетних в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - приводит текст телеграммы РИА «Новости».

По предварительной версии, во вторник вечером за несколько часов до пожара, произошедшего в среду, в приюте Virgen de la Asuncion произошел побег. Около 60 подростков оставили приют, заявив об избиениях и жестоком обращении. Затем в здании начались беспорядки.

Пожар, как предполагается, устроили сами воспитанники - они подожгли несколько матрасов в спальне,

пламя распространилось по общежитиям.

Как сообщает El Diario de Hoy, подростки пытались протестовать против сексуального и физического насилия. Приют был рассчитан на 400 человек, однако на момент пожара в нем находились около 800 детей, в нем по решению суда содержались лица, не достигшие 18 лет, ставшие жертвами домашнего насилия или подобранные на улицах.

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