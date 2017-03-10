Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: VALSTS POLICIJA / Valsts policija

Департамент полиции и погранохраны и Налогово- таможенный департамент зафиксировали рост числа попыток доставить в Эстонию наркотики по почте.

В 2016 году в Эстонию из-за рубежа по почте было доставлено более 600 подозрительных писем и посылок. Это в два раза больше, чем в 2014 и 2105 году.

В этом году за первые два месяца было зафиксировано 150 случаев, когда в письме или посылки подозревали наличие наркотических веществ,

сообщает Postimees.ee.

Реклама

Руководитель службы Пыхьяской префектуры по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро отмечает, что обычно наркотики по почте заказывают люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По данным полиции, по почте в основном заказывают такие наркотики, как экстази и марихуана. Были случаи, когда по почте пытались также доставить амфетамин, различные грибы-галлюциногены, фентанил и кокаин.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию Showbiz

Стало известно, что грозит жене Караченцова за страшную аварию

Осторожно! Эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам Wo&Men

Осторожно! Эти женщины с наибольшей вероятностью изменят вам

В Арктике построят тайные города Hi-Tech

В Арктике построят тайные города

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт! Wo&Men

Есть только один секрет счастливой жизни. И он раскрыт!

Что подпись может рассказать о вашем характере Wo&Men

Что подпись может рассказать о вашем характере

Наркотики

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 