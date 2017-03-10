В России назвали причину аварий на Адмирале Кузнецове

Причиной катастроф двух палубных истребителей на единственном российском авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов во время похода в Сирию в 2016 году стал обрыв троса аэрофинишера. К самолетам никаких нареканий нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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«В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может», – рассказал источник.
В то же время он подчеркнул, что
детальный анализ причин обрыва троса при двух посадках можно будет установить только после изучения финишерных тросов на берегу.
Как сообщалось, 14 ноября Россия потеряла истребитель МиГ-29К. При посадке трех самолетов подряд, второй оборвал второй трос аэрофинишера, но сумел зацепиться за четвертый. Оборванный второй трос спутался с третьим. Это не позволило сесть самолету, остававшемуся в воздухе. Неисправность не удалось быстро устранить, и летчик катапультировался после выработки топлива.
Су-33 был потерян 4 декабря при посадке на палубу Адмирала Кузнецова. Причиной стал обрыв троса аэрофинишера при посадке. Самолет скатился с палубы, но летчик успел катапультироваться.Еще по этой теме