Продавщица магазина голыми руками обезоружила грабителя

В одном из супермаркетов города Талгара Алматинской области сотрудница магазина голыми руками обезоружила вооруженного мужчину. Об этом сообщает агентство Sputnik, а видеозапись с камеры наблюдения была выложена на YouTube.

На видеоролике видно, что приближающийся к кассе человек резко достает обрез охотничьего ружья и направляет его на продавщицу.

Однако женщина, не медля ни секунды, вступает с преступником в борьбу.

На подмогу поспевают вторая сотрудница магазина и неизвестный мужчина. Оружие удается забрать.

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В Департаменте внутренних дел Алматинской области уточнили, что инцидент произошел вечером 9 марта.

Видео

«Задержан мужчина 1994 года рождения. Он помещен под стражу. На месте изъято оружие — обрез гладкоствольного охотничьего ружья 20 калибра. Оружие нигде не зарегистрировано. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 192 «Разбой», — рассказали в пресс-службе областного ДВД.

В настоящее время решается вопрос о соответствующем поощрении гражданских лиц, оказавших содействие в поимке подозреваемого.