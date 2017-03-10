Полиция Малайзии подтвердила личность убитого Ким Чен Нама

 

Фото: AP/Scanpix

Полиция Малайзии официально подтвердила, что погибший в аэропорту Куала-Лумпура иностранец является старшим братом лидера КНДР Ким Чен Ына, передает японское новостное агентство Kyodo.

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При этом силовики не уточняют, с помощью какого метода была установлена личность покойного.

Главный инспектор полиции Халид Абу Бакар заявил, что расследование гибели гражданина КНДР завершено. «Полиция завершила расследование причин смерти и передаст тело умершего министерству здравоохранения», — сообщает телеканал.

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Брат северокорейского лидера Ким Чен Нам, путешествовавший под именем Ким Чхоль, был убит в аэропорту малайзийской столицы 13 февраля.

Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX,

запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

По делу арестованы две исполнительницы — гражданки Вьетнама и Малайзии. Предполагается, что организаторы преступления — несколько граждан КНДР смогли ускользнуть от правосудия и вернуться на родину.

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