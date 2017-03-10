Полиция Малайзии подтвердила личность убитого Ким Чен Нама

Полиция Малайзии официально подтвердила, что погибший в аэропорту Куала-Лумпура иностранец является старшим братом лидера КНДР Ким Чен Ына, передает японское новостное агентство Kyodo.
При этом силовики не уточняют, с помощью какого метода была установлена личность покойного.
Главный инспектор полиции Халид Абу Бакар заявил, что расследование гибели гражданина КНДР завершено. «Полиция завершила расследование причин смерти и передаст тело умершего министерству здравоохранения», — сообщает телеканал.
Брат северокорейского лидера Ким Чен Нам, путешествовавший под именем Ким Чхоль, был убит в аэропорту малайзийской столицы 13 февраля.
Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX,
запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.
По делу арестованы две исполнительницы — гражданки Вьетнама и Малайзии. Предполагается, что организаторы преступления — несколько граждан КНДР смогли ускользнуть от правосудия и вернуться на родину.Еще по этой теме