В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

 

Фото: AP/Scanpix

В Кремле начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Интерфакс».

Стороны будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе координацию военных действий двух стран. Несмотря на улучшение отношений и даже совместные действия по борьбе с исламистами в Сирии, в отношениях Москвы и Анкары остается немало противоречий.

Во время визита турецкий президент не только встретится с президентом России Владимиром Путиным, но и примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

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