Турция отказалась принимать паромы из Крыма

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

В Турции перестали принимать корабли из Крыма. Даже турецким паромам, прибывшим из Севастополя, не дают пришвартоваться в порту Зонгулдак.

В интервью газете Hürriyet директор логистической компании Selin Global Арзыгюль Каймакчи объяснил эту ситуацию тем, что суда прибыли из Крыма.

«В последнее время, когда наши корабли прибывают из Севастополя, они так и не пришвартовываются в порте Зонгулдак.

Это очень большая проблема, так как весь груз мы обязаны возвращать обратно экспортерам», – пожаловался Каймакчи.

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По его словам, никаких официальных объяснений так и не было получено: «У нас есть турецкие корабли, на которых работает целиком и полностью турецкий персонал. Но корабль до сих пор не может пришвартоваться. Причина – он прибыл из Крыма».

«Из-за простоя наших кораблей в прошлом году только мы потеряли $150 млн,

– рассказал он. – Спрос очень высок и поэтому проблемы сейчас слишком велики», – резюмировал директор Selin Global.

Как подтвердил директор оператора паромного сообщения – компании Крымское морское агентство – Станислав Гвоздилов, не принимаются именно корабли, вышедшие из портов полуострова.

«Получается, что причина в том, что Турция не признает российский Крым. По логике выходит так. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма – нет», – рассказал Гвоздилов.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял в неизменности позиции Анкары по статусу Крыма как украинской территории.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обещал, что Турция не будет пересматривать позицию по Украине, несмотря на важность сотрудничества Анкары с Москвой.


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