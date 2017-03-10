WikiLeaks: опубликован лишь 1% имеющихся документов ЦРУ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В твиттере WikiLeaks появилась информация о том, что опубликованные секретные документы ЦРУ — всего лишь 1% от имеющихся в распоряжении организации данных. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Накануне сайт WikiLeaks обнародовал документы разведуправления США, в которых говорилось о хакерских инструментах агентства, с помощью которых оно занималось тайным наблюдением. До сих пор неизвестно, откуда появилась утечка, но ЦРУ полагает, что к этому причастен один из наемных работников.

Ранее стало известно, что Белый дом обвинил Ассанжа в подрыве национальной безопасности США.

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