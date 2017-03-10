Медведев забанил Навального в Instagram после расследования о «тайной империи»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев забанил в инстаграме главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом Навальный сообщил в твиттере.

Навальный обнаружил, что у него нет доступа к фотографиям главы правительства после того, как ФБК опубликовал расследование о «тайной империи Медведева». При расследовании использовались фотографии из инстаграма премьер-министра.

Instagram

А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек pic.twitter.com/UW8NgvKplJ— Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2017

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Благодаря фото из инстаграма ФБК удалось доказать, что Медведев бывает в резиденции в Сочи, которая принадлежит близким к премьеру людям, и пользуется яхтой, которую приобрел его сокурсник.

В сентябре 2016 года, когда ФБК опубликовал расследование о даче Медведева в Плесе, тот забанил Навального в твиттере.

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