Украина купила почти 70% угля у России с начала 2017 года

С начала 2017 года Украина купила в России каменного угля и антрацита на сумму $247 млн, что составляет 69,1% от общего импорта, передает ТАСС со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС).

Из США Украина импортировала уголь на $65 млн (доля в импорте 18%), из Казахстана — на $20,5 млн (5,7%), других стран — на $24,5 млн (6,8%).

Ранее глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство планирует внести на рассмотрение в украинское правительство проект распоряжения о запрете ввоза в страну энергетического угля из России.

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Кроме того, премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев теряет $3,5 млрд из-за блокады поставок угля с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Также сообщалось, что ДНР и ЛНР в условиях блокады Украины продолжают переориентироваться на торговлю с Россией.