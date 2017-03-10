Глава Еврокомиссии: Великобритания однажды вернется в Евросоюз

Председатель Европейской комиссии - Жан-Клод Юнкер
 

Председатель Европейской комиссии - Жан-Клод Юнкер. Фото: AP/Scanpix

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в Евросоюз.

«Мне не нравится Брекзит, потому что я хотел бы плыть на одном корабле с британцами. Я надеюсь, что наступит день, когда британцы вернутся на борт», — сказал Юнкер журналистам после саммита 27 стран-членов Евросоюза.

Как ожидается, правительство Великобритании даст старт процессу выхода Великобритании из ЕС до конца марта.

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Переговоры с Евросоюзом об условиях Брекзит продлятся порядка двух лет. Один из ключевых вопросов переговоров — статус европейских граждан, живущих в Великобритании, и британцев в континентальной Европе.

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