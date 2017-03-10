В этом году Эстония снова примет на лечение украинских военных

Эстония и в этом году предложит пройти курс лечения и восстановления здоровья в медицинском центре «Сели» 30 раненным или травмированным военнослужащим Украинских сил обороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, отметив, что первая группа из пяти военнослужащих должна прибыть в Эстонию в середине апреля.

Расходы на проведение трехнедельного курса лечения и восстановления покроет из своего бюджета Министерство обороны Эстонии.

Реклама

В 2015 году в Эстонии прошли лечебно-восстановительный курс девять украинских военнослужащих, а в 2016 году — 30 украинских солдат.

Еще по этой теме