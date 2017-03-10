Медэксперты отказались озвучить причину смерти Чуркина

Виталий Чуркин
 

Виталий Чуркин. Фото: AP/Scanpix

Дипломатический иммунитет действует и после смерти представителя России.

В управлении судмедэкспертизы Нью-Йорка решили не публиковать информацию о причине смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом говорится в заявлении офиса судмедэксперта, которое опубликовал в твиттере журналист ABC News Дэн Линден.

В заявлении отмечается, что «согласно официальным запросам Госдепартамента США, дипломатический иммунитет Чуркина действует и после его смерти».

Реклама

В постпредстве России заявили, что решение властей Нью-Йорка не предавать огласке причины смерти Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета.

Еще по этой теме
Тело российского диппредставителя в ООН Виталия Чуркина доставили в Москву

Тело российского диппредставителя в ООН Виталия Чуркина доставили в Москву

На место покойного Чуркина в ООН назначен его заместитель

На место покойного Чуркина в ООН назначен его заместитель

Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые раскрыли секрет гипертонии Hi-Tech

Ученые раскрыли секрет гипертонии

Познер объяснил критику инвалида на «Минуте славы» Showbiz

Познер объяснил критику инвалида на «Минуте славы»

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро Showbiz

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом Hi-Tech

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом

Анастасию Волочкову спасли от пожара в парной Wo&Men

Анастасию Волочкову спасли от пожара в парной

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 