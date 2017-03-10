Медэксперты отказались озвучить причину смерти Чуркина

Дипломатический иммунитет действует и после смерти представителя России.

В управлении судмедэкспертизы Нью-Йорка решили не публиковать информацию о причине смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом говорится в заявлении офиса судмедэксперта, которое опубликовал в твиттере журналист ABC News Дэн Линден.

В заявлении отмечается, что «согласно официальным запросам Госдепартамента США, дипломатический иммунитет Чуркина действует и после его смерти».

Реклама

В постпредстве России заявили, что решение властей Нью-Йорка не предавать огласке причины смерти Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета.

Еще по этой теме