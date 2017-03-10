В США 27 цистерн сошли с рельсов и загорелись

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Предполагается, что в цистернах находился этанол.

В американском штате Айова в результате схода с рельсов 27 из 101 вагонов грузового поезда, загорелись несколько цистерн. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что в цистернах, вероятно, перевозился этанол.

Реклама

По словам директора местного Управления по чрезвычайным ситуациям Марка Ханфилда, в результате инцидента никто не пострадал.

Двум машинистам удалось покинуть место аварии невредимыми. Жителей окрестностей попросили покинуть районы инцидента.

Twitter


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR

reklama.vesti.lv

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом Hi-Tech

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости Showbiz

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Познер объяснил критику инвалида на «Минуте славы» Showbiz

Познер объяснил критику инвалида на «Минуте славы»

Анастасию Волочкову спасли от пожара в парной Wo&Men

Анастасию Волочкову спасли от пожара в парной

Стивен Сигал отказался жить в России Showbiz

Стивен Сигал отказался жить в России

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 