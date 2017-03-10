В США 27 цистерн сошли с рельсов и загорелись

Предполагается, что в цистернах находился этанол.

В американском штате Айова в результате схода с рельсов 27 из 101 вагонов грузового поезда, загорелись несколько цистерн. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что в цистернах, вероятно, перевозился этанол.

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По словам директора местного Управления по чрезвычайным ситуациям Марка Ханфилда, в результате инцидента никто не пострадал.

Двум машинистам удалось покинуть место аварии невредимыми. Жителей окрестностей попросили покинуть районы инцидента.

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