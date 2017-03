В США 27 цистерн сошли с рельсов и загорелись

В американском штате Айова в результате схода с рельсов 27 из 101 вагонов грузового поезда, загорелись несколько цистерн. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что в цистернах, вероятно, перевозился этанол.

По словам директора местного Управления по чрезвычайным ситуациям Марка Ханфилда, в результате инцидента никто не пострадал.

Двум машинистам удалось покинуть место аварии невредимыми. Жителей окрестностей попросили покинуть районы инцидента.

Twitter

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8G pic.twitter.com/GPU0gwgxFS— AP Central U.S. (@APCentralRegion) 10 марта 2017 г.