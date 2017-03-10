Президент Чехии в шутку причислил себя к «агентам Путина»

Президент Чехии Милош Земан в очередной раз высказался за отмену антироссийских санкций и развитие взаимовыгодных связей с Кремлем. При этом глава государства, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции, в шутку назвал себя «агентом» российского президента Владимира Путина.

«Вы знаете, я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина. Я также должен добавить, что являюсь агентом лидера КНР и нового президента США. Еще я агент Израиля…», - пошутил глава государства (цитата по Tyden). При этом Земан сразу пояснил, что на самом деле он является агентом только одной страны - Чехии.

Кроме того, Земан выступил за отмену антироссийских санкций и прагматичные отношения с Москвой. «Хочу, чтобы завершились санкции. Хочу, чтобы развивались взаимовыгодные связи», - подчеркнул он, отвечая на вопрос российского журналиста на русском языке.

Реклама

Отметим, что осенью прошлого года Земан заявлял, что Украина не сможет вернуть в свой состав полуостров Крым, присоединенный к России, несмотря на то, что это присоединение было незаконным.

«Аннексия означает нарушение международных соглашений, и, бесспорно, эти соглашения, гарантирующие территориальную целостность Украины, были нарушены. С другой стороны, я согласен с тем, что Хрущев совершил непростительную глупость, и мировые политики сегодня признают, что Крым не может быть возвращен в состав Украины», - пояснил тогда Щеман, не уточнив, кто именно из политиков разделяет эту точку зрения.

В апреле 2014 года Земан назвал «глупым» решение советского лидера Никиты Хрущева «подарить в 1954 году Крым Украине» и предлагал Европейскому союзу смириться с тем, что полуостров вновь стал частью России. В то же время он заявлял, что в случае дальнейшего расширения экспансии РФ на восток Украины НАТО следует разместить свои войска на украинской территории.

Земан известен своими пророссийскими взглядами, он последовательно выступает против продления санкций ЕС. Президент Чехии также был единственным западным лидером, который в 2015 году приехал в Москву на празднование 70-й годовщины окончания Великой отечественной войны 9 Мая.

Вскоре после приезда в российскую столицу Земан рассказал, что приехал в Москву поклониться мертвым, а не живым, и вновь высказался против антироссийских санкций. «Я приехал поклониться памяти советских солдат, которые погибли при освобождении Чехословакии. Их было приблизительно 150 тысяч. Но в Советском Союзе погибло 20 миллионов человек. Я на встрече с русскими ветеранами цитировал слова Джорджа Маршалла, который сказал, что без Советского Союза не было бы победы во Второй мировой войне, что даже Америка должна была бы воевать на своей собственной территории», - объяснил он.

При этом он категорически опроверг предположения о том, что его поездка в Москву не была одобрена главой правительства и большинством населения его страны. Он признал, что внутри Евросоюза отношение к России сильно разнится. «Не только я, но и премьер Словакии Фицо, и премьер Венгрии Витор Орбан, а также канцлер Австрии Файман высказались против санкций. Теперь к нам присоединился испанский министр иностранных дел», - отметил он.

Земан также назвал «полной бессмыслицей» экономические санкции, напомнив, что за 50 лет существования американских санкций такого типа Куба не перестала существовать. «Но есть также санкции политические. Их цель - предотвращение русской оккупации Восточной Украины, именно предотвращение, а не экономическое давление», - напомнил он.



Подробнее: http://www.newsru.com/world/10mar2017/putinsagent.html