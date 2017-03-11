В ООН заявили о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе

Гуманитарный кризис в четырех странах — Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане — стал самым значительным с момента создания Организации Объединенных Наций в 1945 году. Как передает ТАСС, об этом в пятницу, 10 марта, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета безопасности всемирной организации.

По его словам, мир находится на критическом этапе истории. «В самом начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН. В настоящий момент более чем 20 миллионам человек в четырех странах угрожает голод. Без коллективных и скоординированных глобальных усилий люди просто умрут от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней», — цитирует его выступление агентство.

О'Брайен заявил, что если международное сообщество оставит происходящее без внимания, то

планете грозит новая волна беженцев, которая может быть чревата появлением еще большей нестабильности в целых регионах.

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Замгенсека ООН сообщил, что у всемирной организации есть план проведения гуманитарных операций в упомянутых странах, на его реализацию в течение ближайших пяти месяцев понадобится 4,4 миллиарда долларов.

Стивен О'Брайен добавил, что оказанию помощи препятствуют боевые действия и нежелание враждующих сторон взаимодействовать с гуманитарными миссиями. Он попросил членов Совбеза ООН добиться обеспечения доступа к населению в пострадавших районах и убедить участников конфликта прекратить боестолкновения.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в упомянутых странах. Он подчеркнул, что «остро стоит задача объединения усилий на региональном и международном уровнях». «Только в рамках коллективной работы мы сможем выработать адекватные ответы», — подчеркнул дипломат.

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