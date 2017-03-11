Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Один из высокопоставленных чиновников Нью-Йорка заявил, что посол России в ООН Виталий Чуркин скончался в результате сердечного приступа, сообщает Associated Press.

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Чиновник пожелал остаться неназванным. Он добавил, что никаких подозрений в причастности других лиц к смерти Чуркина не было, сообщает Газета.ru.

Ранее в постоянном представительстве России при ООН заявили, что решение судмедэксперта Нью-Йорка о неразглашении причин смерти постпреда Виталия Чуркина соответствует принципам дипломатического иммунитета.

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