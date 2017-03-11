В Белом Доме жалуются на старых чиновников Обамы

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что инициативы Дональда Трампа саботирует так называемое«глубинное государство».

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В Белом доме уверены, что многочисленные бюрократы на средних должностях, нелояльные к Трампу тормозят его предложения.

На вопрос, пытается ли «глубинное государство» «достать» Трампа, Спайсер ответил: «Без сомнения».

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Он добавил, что за 8 лет некоторые чиновники администрации Барака Обаму успели «окопаться» в правительстве.

Подтверждением тому может стать тот факт, что Трамп неоднократно конфликтовал со спецслужбами, в частности из-за многочисленных утечек в прессу с закрытых брифингов.

Термин «глубинное государство» - это с одной стороны, название структуры в США, созданной высокопоставленными лицами в рядах разведывательных организаций, военных и судебных институтов, организованных преступных групп.

С другой стороны, понятие используют для определения союзов, созданных топ-менеджерами финансового и промышленного секторов с определенными элементами правительства.

По сути, это закрытая, непрозрачная структура.

Напомним, что Генпрокурор США Джефф Сешенс потребовал, чтобы в отставку подали 46 федеральных прокуроров, которые были назначены администрацией Барака Обамы.

Главы американских спецслужб, которые руководители во время Барака Обамы, отвергли заявления Дональда Трампа о том, что его предшественник распорядился прослушивать его телефонные разговоры во время президентской кампании.

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