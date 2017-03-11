Нидерланды отказали в посадке самолету главы МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу
 

Министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Фото: CLEMENS BILAN / EPA

Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу через несколько часов после того, как он пригрозил ввести «серьезные санкции» против Амстердама. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает Hürriyet Daily News.

В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято «в связи с общественной опасностью», которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам. Один из представителей властей отметил, что после того, как Анкара пригрозила ввести ограничительные меры, «было бессмысленно искать точки соприкосновения».

Как отмечает издание, Чавушоглу должен был отправиться в голландский город Роттердам 11 марта, однако за несколько часов до взлета стало известно, что его лайнеру не разрешили посадку.

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Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, для того, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой Конституции, который состоится 16 апреля. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб еще 8 марта заявил, что запланированный агитационный митинг с участием главы турецкого внешнеполитического ведомства не состоится.

Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство за решение не пускать в страну турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает в субботу, 11 марта, Reuters.

На митинге в Стамбуле глава государства назвал Нидерланды пережитком нацизма, а также фашизма.

Кроме того, Эрдоган пригрозил Амстердаму ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер. «Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах», — цитирует президента ТАСС.


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