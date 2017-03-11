В результате двух взрывов в Дамаске погибли 40 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

По меньшей мере 40 человек погибли, 120 пострадали в результате двух взрывов, прогремевших в субботу в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al-Manar.

Официальные данные по погибшим сирийские власти пока не озвучили.

В то же время телеканал Sky News Arabia со ссылкой на МИД Ирака сообщил, что

по меньшей мере 40 иракцев погибли, порядка 120 пострадали в результате двойного теракта.

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Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели в районе Баб Мусалла в старом городе вблизи кладбища Баб ас-Сагир, где покоятся павшие в битве при Кербеле и которое имеет большое значение для шиитов. Это сражение произошло в 680 году между отрядом имама Хусейна ибн Али, внука пророка Мухаммеда, и войском второго халифа суннитов из омейядской династии - Язида.

В этот момент туда подъезжали автобусы с десятками шиитских паломников из соседней страны. Кроме того, известно, что в числе пилигримов были и иранцы. Есть погибшие и среди сирийских военнослужащих, находившиеся на КПП на подъездах к кладбищу.

По имеющейся информации, одну из самодельных бомб привел в действие смертник.

"Предварительные данные свидетельствуют о гибели порядка 40 и ранении 120 иракцев после атаки на их автобусы с использованием самодельных взрывных устройств", - указал официальный представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль. - Министерство следит за ситуацией через посольство республики в Дамаске, сформировало кризисный штаб в сотрудничестве с сирийскими властями для выяснения имен убитых и пострадавших, а также принимает оперативные меры с целью отправки воздушного судна для транспортировки тел мучеников".

Кроме того, в МИД призвали международное сообщество «осудить это чудовищное преступление, целью которого были иракские гражданские лица, посещавшие святыни» и занять «твердую и решительную позицию» в отношении совершивших его экстремистов.

Агентство SANA сообщило, что ответственность за теракт не взяла ни одна из действующих в Сирии экстремистских группировок.

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