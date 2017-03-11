Петля на шею: в Индии спасли двухметрового крокодила

Необычная спасательная операция была совершена в Индии - местные жители решили спасти двухметрового крокодила, который провалился в яму.
- В Австралии пойман гигантский крокодил, пожирающий скот 1 сентября 2016 г.
Для спасения рептилии, ей на шею надели веревку с петлей, а затем с помощью палок вытащили из ямы.
К счастью, животное не пострадало и было отпущено на волю. Возможно, крокодил перенес небольшой стресс, но вряд ли его можно сравнить со стрессом, с которым столкнулись люди, которые несмотря на всю опасность затеи не дрогнули, и вызволили беднягу из западни.