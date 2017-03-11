СМИ: украинский военнослужащий назвал имя убийцы Моторолы

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Деев, задержанный силовиками самопровозглашенной Луганской народной республики, назвал имя исполнителя убийства ополченца Арсения Павлова, известного как Моторола. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает РИА Новости.

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«Могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — заявил Деев. По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Ранее в этот же день Деев и еще один задержанный, военнослужащий ВСУ Сергей Иванчук, рассказали о подготовке покушения на одного из лидеров ополчения Донбасса Игоря Безлера, известного как Бес. По словам Иванчука, в начале 2016 года один из его сослуживцев с позывным Одесса находился в Крыму с задачей ликвидировать Безлера, однако выследить ополченца не удалось.

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О задержании Деева и Иванчука — предполагаемого убийцы начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко — сообщалось в начале февраля, однако тогда их имена не раскрывались. Имя Иванчука стало известно только 10 марта, когда министерство госбезопасности республики опубликовало видеозапись его допроса.

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