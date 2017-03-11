На премьере «Кинг-Конга» загорелась гигантская статуя гориллы

 

Фото: Скриншот видео

Во вьетнамском Хошимин на премьере фильма «Конг: Остров черепа» 10 марта 2017 года загорелась огромная фигура гориллы, установленная специально к мероприятию.

Премьера картины, на которую собрались местные знаменитости и партийные чиновники, состоялась недалеко от торгового центра. Одна из декораций, за которую «держался» Кинг-Конг загорелась прямо во время речи диктора. Сначала гости восприняли происходящее как часть шоу, но спустя несколько минут заполыхала уже вся статуя. После этого зрители начали паниковать

К счастью, сотрудники торгового центра успели оперативно вызвать пожарных, которые, в свою очередь, быстро справились с пламенем. В результате случившегося никто не пострадал.

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В пресс-службе торгового центра объяснили произошедшее ошибкой танцора с факелами, который случайно поджёг фигуру Кинг-Конга.


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