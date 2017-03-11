В Германии из-за угрозы теракта эвакуировали торговый центр

 

Фото: BERND THISSEN / DPA

В западном немецком городе Эссен полиция приказала закрыть торговый центр в субботу, 11 марта, после получения проверенной информации об угрозе неотвратимой атаки на мол. Об этом сообщает Associated Press.

Торговый центр и прилегающая к нему парковка оставались закрытыми, в то время как около ста полицейских расположились вокруг строения, чтобы убедиться, что никто не мог войти в торговый центр.

Несколько офицеров обыскивали здание изнутри, чтобы вывести из центра персонал по уборке, который оказался в здании утром.

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«Как полиция, мы являемся уполномоченным охранным органом здесь, поэтому решили закрыть торговый центр», — заявил представитель немецкой полиции Кристоф Викхорст, добавив, что информацию об атаке правоохранители получили накануне вечером.

Представитель не выявил желания предоставить дополнительную информацию о расследовании.

Мол в центре города на площади Limbecker Platz будет оставаться закрытым в течение всей субботы. Этот торговый центр один из крупнейших в Германии: в нем расположено более 200 магазинов, как отмечается на сайте мола.


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