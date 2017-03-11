4-летняя девочка преодолела 8 км по тайге, чтобы помочь бабушке

Чтобы помочь своей умирающей бабушке, четырехлетняя девочка из Тувы прошла восемь километров по заснеженной тайге. Об этом сообщает FlashSiberia со ссылкой на сотрудника регионального управления МЧС.

Как сообщается, жившая с бабушкой и слепым дедушкой в тайге маленькая девочка заметила, что ее пожилая родственница не двигается. «Девочка сообщила дедушке, что бабушке плохо. Учитывая, что сам пенсионер слеп, то он принял решение отправить внучку к соседям за помощью», — рассказал сотрудник МЧС.

За четыре часа ребенок преодолел около восьми километров по заснеженной тайге в сильный мороз. Девочка добралась до чабанской стоянки, оттуда удалось позвать на помощь. Спустя несколько часов соседи и врачи прибыли к пожилой семье, но спасти пенсионерку не удалось. По предварительным данным, она скончалась от инфаркта.

Реклама

Девочку зовут Саглана Салчак. Теперь ее хотят представить к награде. В настоящий момент она находится в больнице.