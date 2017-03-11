4-летняя девочка преодолела 8 км по тайге, чтобы помочь бабушке

Саглана Салчак
 

Саглана Салчак. Фото: http://flashsiberia.com

Чтобы помочь своей умирающей бабушке, четырехлетняя девочка из Тувы прошла восемь километров по заснеженной тайге. Об этом сообщает FlashSiberia со ссылкой на сотрудника регионального управления МЧС.

Как сообщается, жившая с бабушкой и слепым дедушкой в тайге маленькая девочка заметила, что ее пожилая родственница не двигается. «Девочка сообщила дедушке, что бабушке плохо. Учитывая, что сам пенсионер слеп, то он принял решение отправить внучку к соседям за помощью», — рассказал сотрудник МЧС.

За четыре часа ребенок преодолел около восьми километров по заснеженной тайге в сильный мороз. Девочка добралась до чабанской стоянки, оттуда удалось позвать на помощь. Спустя несколько часов соседи и врачи прибыли к пожилой семье, но спасти пенсионерку не удалось. По предварительным данным, она скончалась от инфаркта.

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Девочку зовут Саглана Салчак. Теперь ее хотят представить к награде. В настоящий момент она находится в больнице.


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