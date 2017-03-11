В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сотрудники зоопарка в немецком городе Оснабрюк были вынуждены застрелить медведя, сумевшего преодолеть находящийся под электрическим напряжением забор и выбраться на волю. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Пока животное искали, посетители были собраны в закрытом павильоне для обезьян. Животное, которое было гибридом белого и бурого медведя, звали Тапс и он вместе с сестрой Типс был достопримечательностью зоопарка Оснабрюка.

10 марта в Шенбруннском зоопарке в Вене сообщили, что усыпили 20 кудрявых пеликанов, заразившихся вирусом птичьего гриппа. Вирус был обнаружен у одного пеликана 7 марта. В тот же день ветеринары исследовали остальных птиц и взяли у них анализы. Их результаты пришли вечером в среду, оказалось, что заражена вся стая.

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7 марта стало известно, что браконьеры проникли в зоопарк города Туари в 50 километрах к западу от Парижа, где за день до этого застрелили белого носорога по имени Винс, после чего отпилили ему рог с помощью бензопилы.


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