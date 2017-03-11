К 2030 году численность населения Китая достигнет 1,45 млрд человек

К 2030 году численность населения Китая достигнет своего пика и составит примерно 1,45 млрд человек. По данным заместителя главы Национального комитета по делам здравоохранения и планированию рождаемости КНР Ван Пэйань, проблемы дефицита людей в Китае не будет наблюдаться в ближайшие 100 лет, передает Global Time.

Однако к концу века численность населения страны снизится до 1,1 млрд человек, добавил Мэйань. По его словам, Китаю стоит больше внимания уделять демографической ситуации и уровню образования.

Политику ограничения рождаемости «одна семья — один ребенок» китайские власти ввели в 70-х годах прошло столетия. В 2015 году Китай ослабил режим контроля рождаемости, и семьи смогли иметь второго ребенка, если один из родителей не имеет братьев и сестер. В связи с этим в 2016 году в КНР было зарегистрировано 18,46 млн новорожденных.