СМИ: Трамп попросит у Меркель совета, как вести дела с Путиным

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский лидер Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель готовятся к личной встрече в Белом доме.

Президент США планирует в ходе переговоров попросить у Меркель совета, как эффективно вести дела с президентом России Владимиром Путиным, пишет New York Times со ссылкой на источники. Меркель имеет богатый опыт общения с Путиным и знает его лучше других мировых лидеров, добавляет газета.

«Что я могу сказать, так это то, что президент будет очень заинтересован в том, чтобы услышать взгляды канцлера на взаимодействие с Путиным. Конечно, она этим занимается уже больше десяти лет, встречалась с Путиным по меньшей мере полдюжины раз. И поэтому он будет чрезвычайно заинтересован в том, чтобы услышать ее глубокие взгляды на то, как вести дела с россиянами», — заявил ранее представитель администрации США на брифинге в Белом доме.

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В свою очередь, сама Меркель перед визитом изучает речи Трампа, чтобы понять его способ мышления.

Ранее канцлер ФРГ отказывалась от публичной критики в адрес Трампа, заявляя, что будет судить о нем по его делам. После инаугурации Трампа она заявила, что намерена искать компромиссы с администрацией нового президента США. «Я твердо уверена, что если мы будем сотрудничать на основе правил, общих ценностей и взаимодействия в вопросах международной экономики, международной торговли, а также вносить вклад в военные альянсы, то это пойдет нам на пользу», — отмечала Меркель.

Трамп со своей стороны неоднократно критически высказывался о деятельности Меркель. Так,

он отмечал, что Меркель сделала «катастрофическую ошибку», пустив нелегальных мигрантов в Германию.

По данным СМИ, основой для поиска общих подходов для обоих лидеров могла бы стать угроза, которую представляет Россия для Европы. Также сторонам предстоит урегулировать спорные вопросы, касающиеся большого торгового профицита Германии в двусторонних отношениях, проблемы финансирования НАТО и борьбы с группировкой «Исламское государство».

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