В Канаде полицейский застрелил напавшего на него россиянина

В канадском Эдмонтоне полицейский застрелил гражданина России Виталия Савина, который напал на правоохранителя с ножом. Как сообщает телеканал CBC News, инцидент произошел 9 марта. Диспетчерская служба получила два телефонных звонка о водителе, злостно нарушавшем правила дорожного движения.

Прибывший на место патрульный офицер остановил автомобиль Савина. Водитель вышел и попытался напасть на полицейского. Тот применил табельное оружие. Савин получил ранение, не совместимое с жизнью.

По данным следственного отдела провинции Альберта, у погибшего был с собой охотничий нож. В данный момент устанавливаются обстоятельства конфликта.

Реклама

Примерно за полчаса до инцидента Савин оставил сообщение в Facebook. «Россия всех победит»,

– говорилось в нем.

Ранее в аэропорту египетской Александрии задержали гражданина России, в багаже которого было обнаружено самодельное взрывное устройство.