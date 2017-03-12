В Канаде полицейский застрелил напавшего на него россиянина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В канадском Эдмонтоне полицейский застрелил гражданина России Виталия Савина, который напал на правоохранителя с ножом. Как сообщает телеканал CBC News, инцидент произошел 9 марта. Диспетчерская служба получила два телефонных звонка о водителе, злостно нарушавшем правила дорожного движения.

Прибывший на место патрульный офицер остановил автомобиль Савина. Водитель вышел и попытался напасть на полицейского. Тот применил табельное оружие. Савин получил ранение, не совместимое с жизнью.

По данным следственного отдела провинции Альберта, у погибшего был с собой охотничий нож. В данный момент устанавливаются обстоятельства конфликта.

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Примерно за полчаса до инцидента Савин оставил сообщение в Facebook. «Россия всех победит»,

– говорилось в нем.

Ранее в аэропорту египетской Александрии задержали гражданина России, в багаже которого было обнаружено самодельное взрывное устройство.


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