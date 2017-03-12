В США трехлетняя девочка погибла после взрыва гироскутера

 

Фото: AP/Scanpix

В американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, трехлетняя девочка погибла в результате пожара, который возник в доме после взрыва ховерборда. Об этом сообщает ABC News.

Устройство находилось на зарядке на первом этаже дома, где в момент взрыва оказались три девочки. Из-за возгорания батареи пламя охватило все помещение ночью 11 марта. Трехлетний ребенок погиб от полученных травм. Две другие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации одной из местных больниц.

По информации следователя Ашанти Хьюза (Ashanti Hughes), установлено, что девочка погибла в результате несчастного случая. Как сообщил начальник пожарной службы Брайн Энтерлайн (Brian Enterline), это не первый раз, когда гироскутер стал причиной пожара.

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В январе 2016 года стало известно, что ховерборд стал причиной пожара в одном из домов в пригороде австралийского Мельбурна. Мини-сегвей воспламенился во время зарядки. Живущая в доме семья успела эвакуироваться.

Мини-сегвей — передвигающийся по земле скейтборд, на летающем прототипе которого в фильме «Назад в будущее» перемещался главный герой, путешественник во времени Марти Макфлай.


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