Британские спецслужбы предложили помощь партиям в защите от российских хакеров

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предложил экспертную помощь ведущим политическим партиям страны в усилении их сетевой безопасности и защите от кибератак и действий иностранных хакеров, сообщает The Sunday Times. Об этом глава центра Киаран Мартин сообщил в письме, направленном руководству партий Соединенного Королевства. В преддверии парламентских выборов 2020 года центр организует семинары для политических партий на эту тему.

Еще по этой теме Спецслужбы Германии не нашли доказательств хакерских атак из России 7 февраля 2017 г.

Источники в сфере безопасности говорят о том, что NCSC расценивает как «приоритетную задачу» защиту политической системы Великобритании, отмечается в статье. Спецслужбы опасаются, что поддерживаемые Россией хакеры могут похитить и опубликовать электронную переписку или базы данных избирателей, чтобы испортить отношения между политическими партиями и населением, отмечает газета.

Как заверил глава NCSC, партии будут осведомлены о событиях в Соединенных Штатах, Германии и в других странах, которые напоминают о потенциальной опасности враждебных действий против британской политической системы.

Реклама

«Речь идет не об одной лишь кибербезопасности собственных систем политических партий.

Атаки на наши демократические процессы могут быть шире, и их мишенями могут стать парламент, местные избиркомы, исследовательские центры

и электронные адреса частных лиц и групп людей, обладающих влиянием» (цитата по ТАСС), - приводит газета выдержки из письма Мартина.

Как отмечает издание, поводом для беспокойства стали недавние утверждения о том, что Москва могла повлиять на прошлогоднюю президентскую избирательную кампанию в США, по итогам которой победил республиканец Дональд Трамп.

Напомним, что обвинения против России во вмешательстве в электронные системы политических партий и организаций неоднократно выдвигали Соединенные Штаты в ходе кампании 2016 года, а также политики Германии, Франции и других стран. В Москве эти подозрения категоричности отвергают.

Еще по этой теме