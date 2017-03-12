Оплошность или просто устал? Действия полицейского удивили автолюбителя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Эстонец прислал видео, на котором проверку проходила праворульная машина, поэтому водитель был с правой стороны. Но полиция этого не заметила и проверку на трезвость прошел пассажир.

Поскольку пассажир (а водитель?) был трезв, полиция вежливо его поблагодарила и разрешила ехать дальше. По словам водителя машины, ему проходить проверку на трезвость так и не пришлось.

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По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Хелен Ульдрих, речь идет о человеческой ошибке: «Конечно, мы побеседуем с коллегой и обратим внимание, что даже в конце рабочего дня защитникам правопорядка не позволительно поддаваться рутине или усталости и надо сохранять бдительность и внимательность».


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