В Эстонии осквернили фотовыставку о советских солдатах

 

Фото: COVI/Scanpix

На первом этаже торгового центра Viru в Таллине неизвестный вандал разрисовал красным маркером фотографии почетного караула у памятника воинам Красной армии, который известен также как «Бронзовый солдат». Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

Фотографии были частью выставки о мероприятиях 9 мая 2016 года.

Как отмечает издание, вандал попал на запись камер видеонаблюдения. В связи со случившимся Союз пресс-фотографов Эстонии (EPFL) уже обратился в полицию, потребовав компенсации убытков на несколько сот евро. Размещение фотовыставки EPFL объяснил тем, что задача фотокорреспондентов — освещение событий, происходящих в Эстонии и за рубежом.

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«Мы несем ответственность за документирование истории. Тот факт, что фотографии вызывают эмоции — позитивные или отрицательные — доказывает, что речь идет о хороших и важных снимках», — отметили в союзе.

По данным Postimees,

за этим поступком стоит бывший член эстонского парламента, который сейчас работает в одном из университетов страны. Издание пока не называет имя мужчины.

Памятник воинам Красной армии в Таллине носит общеупотребительное название «Бронзовый солдат». Перенос монумента из центра эстонской столицы на кладбище в 2007 году вызвал возмущение многих граждан республики и общественных организаций как в Эстонии, так и за рубежом.


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