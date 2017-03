В США уволили назначенного Обамой и не подчинившегося Трампу прокурора Нью-Йорка

Как сообщает CNN, встретившись с Бхарарой после победы на выборах в 2016 году, Трамп заверил его, что тот сохранит свою должность.

Однако, как сообщает сам манхэттенский прокурор, его все же снял с должности мюнюст США.

«Я не подавал в отставку. Только что меня уволили, — написал Бхарара в Twitter. — Быть прокурором Южного округа штата Нью-Йорк — большая честь в моей профессиональной жизни».

Twitter

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.— Preet Bharara (@PreetBharara) 11 March 2017