В США уволили назначенного Обамой и не подчинившегося Трампу прокурора Нью-Йорка

Один из подлежащих увольнению 46 американских федеральных прокуроров заявил, что не подчинится распоряжению президента Дональда Трампа об отставке. Речь идет о прокуроре Манхэттена Прите Бхараре.

Как сообщает CNN, встретившись с Бхарарой после победы на выборах в 2016 году, Трамп заверил его, что тот сохранит свою должность.

Однако, как сообщает сам манхэттенский прокурор, его все же снял с должности мюнюст США.

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«Я не подавал в отставку. Только что меня уволили, — написал Бхарара в Twitter. — Быть прокурором Южного округа штата Нью-Йорк — большая честь в моей профессиональной жизни».

Twitter

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.— Preet Bharara (@PreetBharara) 11 March 2017

Как сообщалось, 46 федеральных прокуроров из 93, которые были назначены на свои должности бывшим президентом США Бараком Обамой, получили послание от генпрокурора США Джеффа Сешнса. Он попросил их уйти в отставку для «обеспечения равномерного перехода» власти.