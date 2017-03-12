В США уволили назначенного Обамой и не подчинившегося Трампу прокурора Нью-Йорка

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Один из подлежащих увольнению 46 американских федеральных прокуроров заявил, что не подчинится распоряжению президента Дональда Трампа об отставке. Речь идет о прокуроре Манхэттена Прите Бхараре.

Как сообщает CNN, встретившись с Бхарарой после победы на выборах в 2016 году, Трамп заверил его, что тот сохранит свою должность.

Однако, как сообщает сам манхэттенский прокурор, его все же снял с должности мюнюст США.

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«Я не подавал в отставку. Только что меня уволили, — написал Бхарара в Twitter. — Быть прокурором Южного округа штата Нью-Йорк — большая честь в моей профессиональной жизни».

Twitter

Как сообщалось, 46 федеральных прокуроров из 93, которые были назначены на свои должности бывшим президентом США Бараком Обамой, получили послание от генпрокурора США Джеффа Сешнса. Он попросил их уйти в отставку для «обеспечения равномерного перехода» власти.


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