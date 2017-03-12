СМИ сообщили о задержании в Одессе российского журналиста за шпионаж

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе российского журналиста. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило местное издание «Таймер».

По его данным, корреспондента задержали в субботу, 11 марта. Он является сотрудником телеканала «Россия 1». Уточняется, что его обвиняют в шпионаже в пользу России.

Официального подтверждения или опровержения информации пока не поступало.

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В феврале правозащитная организация Amnesty International заявила, что власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) занимаются незаконными задержаниями и преследуют журналистов, при этом Киев также саботирует следствие в отношении лиц, ответственных за столкновения во время Евромайдана.

4 октября 2016 года заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко предлагал запретить въезд на Украину российским журналистам.

Днем ранее в Москве был задержан украинский журналист Роман Сущенко, который, по данным спецслужб, является кадровым сотрудником Главного управления разведки министерства обороны. Его обвинили в шпионаже.


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