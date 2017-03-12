Уходивший от погони контрактник Росгвардии ранил полицейского и покончил с собой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

В Дзержинске сотрудник Росгвардии ранил из ружья одного из полицейских, преследовавших его за отказ остановить машину. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области, передает «Интерфакс» в воскресенье, 12 марта.

Инцидент произошел в ночь на 11 марта. Сотрудники полиции попытались остановить странно ехавшую машину. Однако водитель не выполнил требование, и стражи порядка начали его преследовать.

«Когда он остановился и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья», — сообщили в пресс-службе. Затем мужчина покончил с собой. Получивший ранение полицейский был госпитализирован.

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Представитель пресс-службы управления Росгвардии по Приволжскому федеральному округу подтвердил, что погибший был сотрудником службы. «Да, это наш контрактник», — сказал он. По предварительным данным, у мужчины были семейно-бытовые проблемы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дело передано в следственные органы.

19 октября 2016 года стало известно, что в Москве сотрудник Росгвардии случайно застрелил сослуживца в оружейной комнате 3-го батальона вневедомственной охраны. Пуля попала в стену и отрикошетила в голову мужчине.


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