В Беларуси проходят новые протестные «акции нетунеядцев»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Стихийные акции прошли или планируются в Бресте, Бобруйске, Рогачеве и Орше. Задержаны не менее 12 журналистов, а также несколько активистов.

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В белорусских городах прошли новые массовые акции против так называемого «налога на тунеядство». В воскресенье, 12 марта, протест против декрета президента страны Александра Лукашенко выразили жители Бреста, Бобруйска и Орши. В каждой из акций участвовали примерно по тысяче человек. По данным председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, во время протестов были задержаны не менее 12 журналистов.

«Оршанская милиция не утихомирится. Четырех журналистов отпустили, пятерых - задержали… За сегодня - уже 12 задержаний (за день!). И денек еще не кончился», - написал он на своей странице в Facebook.

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Репрессии в отношении журналистов

Витебский журналист Елена Степанова сообщила о том, что после завершения акции в Орше были задержаны три журналиста радио «Свобода». Ранее в тот же день в отделения милиции были доставлены журналисты БелаПАН, «Нашей нивы» и «Народных новостей Витебска», позже их освободили. В Бресте задержан видеоблогер Сергей Петрухин, который ведет популярный блог «Народный репортер». Кроме того, в Бресте и Витебске задержаны журналисты независимого телеканала Белсат. Милиция отобрала документы у редактора «Народного сайта» Сержука Серебро под предлогом проверки на причастность к преступлению. Документы на проверку забрали также у витебских корреспондентов портала tut.by Татьяны и и Игоря Матвеевых.

Собравшиеся требовали отставки президента

В Бресте и Бобруйске выступали по очереди демонстранты, рассказывавшие о проблемах поиска работы и критиковавшие повышение пенсионного возраста в стране. Представители властей к митингующим в этих городах не выходили. Милиция не препятствовала проведению акций, пишет «Интерфакс». Собравшиеся требовали отставки президента Лукашенко.

В Орше перед демонстрантами, в частности, выступил сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и другие активисты оппозиции. На площади, где проходила акция, звучала из динамиков громкая музыка, заглушавшая выступавших. К собравшимся обратился местный чиновник, призвавший обсудить возникшие проблемы в здании городской администрации, митингующие отказались от этого предложения.

Во второй половине дня пройдет акция протеста в Рогачеве Гомельской области. На нее направлялись журналисты телеканала Белсат. Днем 12 марта корреспондент Ольга Чайчиц сообщила, что автомобиль их съемочной группы заблокировали на дороге. «Выставили пикет, конусы и не пускают в город совсем никого», - написала она в своем профиле в соцсети Facebook.

Депутат Палаты представителей, член оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая 12 марта на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала задержание журналистов и блогеров, освещавших акции протеста в регионах Беларуси: «Власть решила максимально ограничить право граждан на получение информации, что также является фактом вопиющего нарушения Конституции нашей страны».

КГБ работает на упреждение

10 марта на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году Александр Лукашенко поставил перед Комитетом государственной безопасности задачу работать на упреждение. «Можно отвернуть на площади голову и тысяче, и двум тысячам отморозков. Но это плохо. Надо работать на упреждение. Мы примем меры, если это нужно. Никакого майдана мы не допустим. Не та ситуация, и не тот народ, и не то государство», - заявил белорусский президент.

С начала года тысячи людей по всей Беларуси выходят на акции протеста против президентского декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», изданный Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и названный в народе декретом по борьбе с тунеядцами. В соответствии с документом, жители Беларуси, не платящие налоги или платящие их менее 183 дней в году и находящиеся на территории страны более полугода в течение года, вынуждены платить специальный сбор. Сумма сбора составляет около 230 евро.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили около 54 тысяч жителей страны.

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