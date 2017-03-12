Лондон назвал дату выхода Британии из ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года. Об этом он заявил в интервью в эфире BBC News.

«Это произойдет в марте 2019 года», - сказал министр.

Накануне СМИ узнали, что премьер-министр королевства Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода Британии из ЕС 14 марта.

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23 июня состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза. За выход из ЕС проголосовали 52 процента британцев - 17 миллионов 410 тысяч 742 человека.

При этом, шотландцы голосовали за сохранение Британии в ЕС.

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