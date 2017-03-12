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В социальных сетях активно обсуждают новый имидж народного депутата Украины Надежды Савченко, в котором она появилась в эфире телеканала News One.

Нардеп вела передачу в зеленом платье, у нее были ярко накрашены губы и подкрашены глаза.

Стилист телеканала Алиса Фан рассказала изданию «Страна», что нардеп сама захотела появиться в женственном образе.

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«Надежда сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться», — рассказала стилист.

Ранее, в эфире Савченко появлялась без макияжа и уложенной прически.

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