В Донецке умер один из «основателей ДНР»

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Один из бывших руководителей "МИД ДНР" Борис Борисов заявил, что 12 марта в Донецке умер "один из создателей "ДНР" Владимир Макович, пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение Борисова.

"Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости ДНР", - отметил он.

Макович также известен тем, что в мае 2014 года зачитывал обращение к бизнесмену Ринату Ахметову - после того, как Ахметов описал четыре сценария развития Донбасса и назвал ДНР проходимцами, которые взяли регион в заложники.

Реклама

Некоторое время Маковича возглавлял так называемый «Верховный совет ДНР».

По информации источника, близкого к Маковичу, похороны состоятся во вторник 14 марта.

Напомним, 8 февраля в Макеевке был взорван боевик Михаил Толстых, также известный как Гиви.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 264000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Как латвийский певец Микс Дукурс отдыхает с семьей в Тенерифе Showbiz

Как латвийский певец Микс Дукурс отдыхает с семьей в Тенерифе

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека Hi-Tech

Назван секрет высокой продолжительности жизни человека

Ученые сняли урожай «марсианской» картошки Hi-Tech

Ученые сняли урожай «марсианской» картошки

В Чикаго реку покрасили в зеленый цвет Hi-Tech

В Чикаго реку покрасили в зеленый цвет

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь Hi-Tech

Камера МКС снова могла снять таинственный спутник «Черный рыцарь

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 