В Донецке умер один из «основателей ДНР»

Один из бывших руководителей "МИД ДНР" Борис Борисов заявил, что 12 марта в Донецке умер "один из создателей "ДНР" Владимир Макович, пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение Борисова.

"Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости ДНР", - отметил он.

Макович также известен тем, что в мае 2014 года зачитывал обращение к бизнесмену Ринату Ахметову - после того, как Ахметов описал четыре сценария развития Донбасса и назвал ДНР проходимцами, которые взяли регион в заложники.

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Некоторое время Маковича возглавлял так называемый «Верховный совет ДНР».

По информации источника, близкого к Маковичу, похороны состоятся во вторник 14 марта.

Напомним, 8 февраля в Макеевке был взорван боевик Михаил Толстых, также известный как Гиви.